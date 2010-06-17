Тимошенко має намір згуртувати демократичні сили у “єдиний кулак”

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що до місцевих виборів згуртує демократичні сили у “єдиний міцний кулак”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в інтерв’ю Хмельницькому обласному каналу “Ексклюзив”.

“Обов’язково на місцеві вибори збиратиму всі близькі нам по духу політичні сили у єдиний міцний кулак. Адже у 2004 році я відклала свої амбіції у бік і віддала підтримку Віктору ЮЩЕНКУ. Інша справа, що він цього не використав”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому з ким конкретно планує лідер БЮТ блокуватися, вона не уточнила.

За її словами, до виборів буде проведений суттєвий кадровий відбір до лав ВО “Батьківщина”. Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла переглянути частину складу парламентської фракції БЮТ. “Є частина народних депутатів, які мене не влаштовують”, - зауважила вона.

Крім того, як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, її політична сила йтиме на вибори до місцевих органів влади не з порожніми руками. “У нас за плечима багато напрацювань. Це – Бюджетний кодекс, який, на жаль, був заветований ЮЩЕНКОМ. Бюджетний кодекс відкриває безліч перспектив саме для органів місцевого самоврядування”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.