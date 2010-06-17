Регіоналів дратують політики, які дають нездійсненні соціальні обіцянки

Пенсійна реформа, що проводиться зараз, спрямована на зниження тиску на реальну економіку, заявив народний депутат член фракції Партії регіонів Владимир ЛАНДІК, виступаючи на засіданні Дискусійного клубу при Міжрегіональній академії управління персоналом (МАУП).

Як повідомили УНІАН у прес-службі МАУП, за словами депутата, пенсійна реформа розвиватиметься в двох напрямках - підвищення виплат тим пенсіонерам, які одержують пенсію на рівні прожиткового мінімуму або нижче, і збільшення пенсійного віку.

В.ЛАНДІК нагадав, що реформа сектору – одне із зобов`язань України перед Міжнародним валютним фондом, яке взяв на себе попередній уряд Юлії ТИМОШЕНКО при отриманні кредиту в рамках кредитної лінії.

Як зазначив В.ЛАНДІК, в результаті нововведень у Партії регіонів розраховують одержати позитивний ефект для економіки і збільшення чисельності активного і працездатного населення. «Поки що реальність така, що ми поступово перетворюємося на країну пенсіонерів. Цим користуються політики-популісти, обіцяючи свідомо нездійсненні соціальні програми на виборах», - резюмував В.ЛАНДІК.

Довідка УНІАН. МАУП є найбільшим недержавним вузом у країні. В академії навчається близько 45 тисяч студентів.

Дискусійний клуб МАУП розпочав свою роботу в 2008 році. Формат клубу допускає запрошення провідних політиків, чиновників, громадських діячів та бізнесменів, які, окрім столичної студентської аудиторії, мають можливість поспілкуватися в інтерактивному режимі відеоконференції зі студентами філіалів академії в усіх регіонах України.