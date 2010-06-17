Черновецький взяв за власний рахунок

Київській міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пішов у короткострокову відпустку до 19 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила радник столичного голови Марта ГРИНСЬКА, посилаючись на відповідне розпорядження.

За її словами, відпустка оформлена за власний рахунок на 2 дні - тобто на четвер та п’ятницю (17, 18 червня).

На цей період виконуючим обов’язки призначено першого заступника голови КМДА Олександра ПОПОВА.