Черновецький взяв за власний рахунок
13:22, 17 червня 2010Політика
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Попов залишається за головного
Київській міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пішов у короткострокову відпустку до 19 червня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила радник столичного голови Марта ГРИНСЬКА, посилаючись на відповідне розпорядження.
За її словами, відпустка оформлена за власний рахунок на 2 дні - тобто на четвер та п’ятницю (17, 18 червня).
На цей період виконуючим обов’язки призначено першого заступника голови КМДА Олександра ПОПОВА.
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