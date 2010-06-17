Прокуратура не хоче ексгумації тіла загиблого в міліції студента

Слідчі прокуратури поки не вбачають необхідності в ексгумації тіла Ігоря Індила, який помер в приміщенні Шевченківського райуправління столичної міліції.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Зараз ми поки не вбачаємо необхідності в ексгумації. І тільки слідчий буде вирішувати це. На цей час підстав для ексгумації немає», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Продовжуючи тему генпрокурор зазначив, що органи прокуратури отримали висновки експертів. В той же час О.МЕДВЕДЬКО зауважив, що ще передчасно робити висновки, чи дійсно смерть І.Індила настала внаслідок того, що він тричі впав.

За словами генпрокурора, саме тому він зараз не може зі всією впевненістю щось остаточне з цього приводу стверджувати.

В свою чергу, присутній на прес-конференції прокурор м. Києва Юрій УДАРЦОВ поінформував, що в розпорядженні слідства є відеозапис з камери, яка встановлена в кімнаті для утримання тимчасово затриманих у той день, коли в ній перебував І.Індило. «У нас є відеозапис, який ми вилучили в Шевченківському райпуправлінні. Там зафіксовано все з моменту доставки Індила і дійсно ті моменти, коли він знаходився в камері», - сказав прокурор столиці, зауваживши, що наразі призначено ряд експертиз, які дадуть відповіді на запитання, які цікавлять слідство.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня телеканал “1+1” повідомив, що в одному з гуртожитків Києва дільничний міліціонер забрав студента І.Індила у відділення міліції Шевченківського району столиці, а на ранок батькам запропонували забрати тіло хлопця з моргу.

У міліції зазначили, що «після смерті судова медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті, але при цьому констатувала черепно-мозкову травму і крововилив». При цьому в міліції спростували інформацію про те, що смерть студента настала внаслідок дій вартових порядку.

28 травня прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції.

3 червня радник міністра внутрішніх справ України Костянтин СТОГНІЙ заявив, що 8 червня будуть відомі результати експертизи і висновки прокуратури, які дозволять зробити висновок про те, чи була провина працівників Шевченківського райуправління міліції в загибелі І.Індила.