Колесніков чекає вибачень від Могильова

Міністерство внутрішніх справ України ще не виконало рішення Верховного Суду і не вибачилося пере віце-прем`єр-міністром України з питань Євро-2012 Борисом КОЛЕСНІКОВИМ за незаконне кримінальне переслідування в 2005 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.КОЛЕСНІКОВ заявив сьогодні, відповідаючи на питання журналістів у Києві.

«Немає ще (вибачення – УНІАН). Але міністерство все одно рано чи пізно це зробить. Для мене принципово важливо було, аби це зробив ЛУЦЕНКО. ЛУЦЕНКО переді мною вибачився, але не по телебаченню», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

При цьому він відзначив, що на даний момент питання в іншому - минуло вже доволі багато часу і ніхто не притягав до відповідальності з вищого керівництва Генеральної прокуратури і МВС України за розповсюдження недостовірної інформації.

На уточнення, чи буде він добиватися такої сатисфакції, Б.КОЛЕСНІКОВ відповів: “Добиватимуся».

Як повідомляв УНІАН, ВСУ зобов`язав МВС спростувати недостовірну інформацію щодо звинувачень у скоєнні злочинів, яку розповсюдив з трибуни Верховної Ради в 2005 році про Б.КОЛЕСНІКОВА тодішній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Довідка УНІАН. Б.КОЛЕСНІКОВ був затриманий 6 квітня 2005 року в рамках кримінальної справи за фактом вимагання в 2002 році акцій торгового центру «Білий лебідь» (Донецьк) у екс-голови правління торгового центру Володимира ПЕНЧУКА (батька) і екс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сина).

7 квітня міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО з трибуни Верховної Ради України заявив, що Б.КОЛЕСНІКОВА затримано винятково за кримінальні злочини і до політики його затримання не має жодного стосунку.

2 серпня 2005 року за рішенням Апеляційного суду Києва Б.КОЛЕСНІКОВА було звільнено, при цьому суд узяв з нього підписку про невиїзд.

30 червня 2006 року Генеральна прокуратура України закрила кримінальну справу, порушену щодо Б.КОЛЕСНІКОВА.