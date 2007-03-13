Наша Україна і БЮТ вирішили не брати участі у засіданнях парламенту (доповнена)

Фракції “Наша Україна” і Блоку Юлії Тимошенко прийняли рішення піти з сесійної зали Верховної Ради і не брати участі у пленарних засіданнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання після проведення консультацій лідерів депутатських фракцій у голови ВР повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що під час консультацій представники опозиції висловили коаліції чіткі вимоги для того, аби вивести Україну з глибокої кризи. «Але це була розмова сліпих з глухими», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, під час зустрічі голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ і представники антикризової коаліції чітко задекларували, що їх ці умови не цікавлять. Тим самим, зауважила лідер БЮТ, на сьогодні робиться все, аби парламент перетворити на «станок зі штампування рішень», які потрібні тільки команді прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

Вона також наголосила, що антикризова коаліція сьогодні планує відвести увагу від конституційної кризи, пропонуючи громадянам ті законопроекти, які фактично не вирішать проблем.

Зокрема, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, антикризова коаліція планує поточного тижня розглянути законопроекти, що частково підвищують розмір пенсій і зарплат, а також законопроект щодо тарифів на житлово-комунальні послуги.

«Вони планують кинути кістку і будуть робити вигляд, що питання вирішені», - вважає лідер БЮТ. При цьому вона наголосила, що доти, доки антикризова коаліція не зверне увагу на вимоги опозиції, фракція БЮТ і «Наша Україна» не будуть брати участь в пленарних засіданнях ВР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перед засіданням Погоджувальної ради голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ спрогнозував, що опозиція розробляє сценарій, щоб після Погоджувальної ради на двох рядах, де сидять народні депутати від фракцій БЮТ і «Наша Україна» розкласти прапори, і після цього два тижні не брати участі у пленарних засіданнях.

За словами О.МОРОЗА, потім ці фракції планують закликати В.ЮЩЕНКА ветувати всі закони, прийняті парламентом без їхньої участі.

О.МОРОЗ припустив, що на підставі всього цього Президентові буде запропоновано видати указ про розпуск парламенту.

Голова ВР висловив переконання, що Президент України як гарант дотримання Конституції на такі кроки не піде. За його словами, для всіх цих дій у опозиції немає жодних підстав.