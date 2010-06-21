Добкін спричинив ДТП за участю трьох машин

На Харківщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла ДОБКІНА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в облдержадміністрації, аварія сталася вчора, 20 червня, в Зміївському районі, М.ДОБКІН особисто перебував за кермом,.

У прес-службі обласної міліції підтвердили інформацію, зазначивши, що «постраждалих немає, водії не пред’явили претензій один одному».

М.ДОБКІН у коментарі Інтернет-виданню «Міський дозор» сказав, що «дійсно відбулося ДТП за моєю участю. Я вважаю, що одним з винуватців був я».

«Я виїжджав з другорядної дороги, і, на жаль, не помітив машину, яка рухалася по трасі, не дотримуючись швидкісного режиму», - повідомив М.ДОБКІН. В результаті, за словами губернатора, автомобіль, що йшов по трасі, врізався в його машину і відлетів на третій легковик, який стояв неподалік. “Могла постраждати дівчина, яка знаходилася в цій третій машині. Я, природно, викликав співробітників ДАІ, швидку допомогу, щоб упевнитися, чи не потрібна кому-небудь медична допомога», - повідомив губернатор.

Він також відзначив, що, враховуючи швидкість, з якою рухався автомобіль, що зіткнувся з його позашляховиком, наслідки могли бути набагато сумнішими. На даний момент інцидент можна вважати вичерпаним, зазначив М.ДОБКІН.