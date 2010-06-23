Тимошенко каже, що від заяв Азарова у неї серце розривається

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що уряд Миколи АЗАРОВА, оголошуючи нібито позитивні результати 100 днів своєї діяльності, вводить суспільство в оману.

Про це вона сказала на зустрічі з представниками осередку Комітету захисту України у Миколаївській області, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Коли вчора підбивали підсумки ста днів роботи АЗАРОВА, я просто дивилась на його повідомлення і думала, що, можливо, цинізму немає ніякої межі в сьогоднішній політичній команді України, тому що людина, яка говорить, що вони здобули на 6% зростання ВВП - у мене просто серце розривається при такій інформації, тому що я знаю, наскільки це неправда", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, якщо брати показники ВВП квітня до березня, то "падіння обсягів виробництва в Україні за держстатистикою було 1,8%, а другий місяць, коли він зараз вже травень до квітня показував - там падіння 2,8%, за місяць один". На думку Ю.ТИМОШЕНКО, такого "відкату" у розвитку економіки Україна ще не бачила.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО навела офіційні дані Національного банку України, за якими "за часи перебування у владі АЗАРОВА прямі інвестиції в економіку України скоротилися на третину - на 29%".

"Зараз пройшло сто днів, і тільки у Російської Федерації взяли 4 мільярди доларів - це 32 мільярди гривень, причому по ціні втричі вищій, ніж давав нам Міжнародний валютний фонд, я маю на увазі вартість кредитів", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вважає, що навіть ці 4 млрд. дол., запозичені у Росії, взято на невигідних для України умовах. "Якщо за сто днів, по суті, 4 мільярди доларів, причому на відсотках, втричі вищих, ніж дає МВФ, якщо ЦУШКО оголосив, що криза завершилася, навіщо такі гроші брати - і плюс емісії до 20 мільярдів? Це вже 52 мільярди гривень", - підкреслила вона.

"Я думаю: де межа тій пропаганді, яку сьогодні демонструє центральна преса, уряд АЗАРОВА-ЯНУКОВИЧА, і де межа тому, що робить сьогодні ЯНУКОВИЧ? Межі немає", - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.