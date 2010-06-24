Тимошенко показала довіреність Фірташа на Бойка (документ)

Українська влада стала на захист структури «РосУкрЕнерго» і її надприбутків, а не держави Україна, заявила сьогодні на прес-конференції Юлія Тимошенко, коментуючи рішення Стокгольмського арбітражного суду.

Офіційний сайт БЮТ оприлюднив фотокопію документу, яким власник «РосУкрЕнерго» надав нинішньому міністру палива та енергетики Бойку право управляти та розпоряджатися всім рухомим і нерухомим майном Фірташа. Таким чином, документ підтверджує - чиї інтереси насправді захищав у Стокгольмському суді міністр з уряду Азарова, стверджують у БЮТ.

Фотокопію документу дивіться тут