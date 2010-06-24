Тимошенко всю відповідальність за «газ Фірташа» бере на себе

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає Генеральну прокуратуру і Службу безпеки України не переслідувати її урядову команду, яка за часів її прем’єрства брала участь у розмитненні 11 мільярдів кубометрів газу, адже ці люди виконували її особисті доручення.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Запоріжжі.

"Повністю я всю відповідальність за все, що робилося тоді, по 11 мільярдах кубічних метрів газу, беру на себе. Ці люди виконували моє пряме доручення, вони підтримували національні інтереси України, вони захищають Україну і вони давали їй можливість пережити цей важкий період економічної і фінансової кризи", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що особисто давала всі доручення щодо розмитнення 11 мільярдів кубометрів газу "і керівництву митниці, і керівнику НАК "Нафтогаз", і всім органам влади, які були задіяні в тому, щоб завершити газову кризу".

"Те, що вони запрошують у Генеральну прокуратуру, в СБУ заступника керівника НАК "Нафтогаз" ДІДЕНКА, заарештовують екс-керівника митниці МАКАРЕНКА, тягають до прокуратури і СБУ бухгалтерів НАК "Нафтогаз", рядових працівників митниці, говорить про те, що вони якимось чином намагаються з людей вибити покази, яким чином я була задіяна в усіх цих процесах подолання газової кризи на початку року і, як наслідок, безумовно, до розмитнення 11 мільярдів кубічних метрів газу за досить поміркованою ціною", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що немає потреби знущатися над рядовими службовцями, які виконували свій посадовий обов’язок. "Усі претензії – до мене, а я за кожну копійку, за кожну угоду, за кожен кубічний метр газу зможу відповісти і довести, що, окрім державних інтересів, ми абсолютно нічого не переслідували", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.