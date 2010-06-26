Гриценко розкидав «борг Фірташу»: по 3 тис. грн. з кожної української сім’ї

Сума коштів, які Україна має виплатити компанії “РосУкрЕнерго” за рішенням Стокгольмського арбітражного суду, дорівнює сукупному бюджету армії, СБУ, внутрішніх військ, міліції, прикордонників, розвідки тощо.

Про це голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони, лідер партії “Громадянська позиція” Анатолій ГРИЦЕНКО заявив у ефірі програми “Шустер Live”, повідомили УНІАН у прес-службі політика.

За словами А.ГРИЦЕНКА, Україна має виплатити РУЕ 4 млрд. доларів.

“Або – по 3 тис. грн. з кожної української сім’ї”, - додав депутат.

“Це все взяти і віддати мільярдеру ФІРТАШУ, другу і спонсору ЯНУКОВИЧА. Це, на моє переконання, злочин”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

“РосУкрЕнерго” в нашу країну у січні 2006 р. завів Віктор ЮЩЕНКО. Тоді ми з В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ були в уряді й виступали проти. А присутність “Укргазенерго” (дочірньої компанії РУЕ) зафіксував Юрій ЄХАНУРОВ. І Міністерство економіки, яке очолював Арсеній ЯЦЕНЮК, не висловило жодних зауважень”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він додав, що у 2004-2005 рр., коли РУЕ не мала виходу на український газовий ринок, країна щорічно отримувала 24-25 млрд. куб. газу за рахунок транзиту.

“На додаток до 20 млрд. нашого власного видобутку. Вистачало і бюджетникам, і теплоенерго”, - пояснив голова комітету ВР з питань нацбезпеки.

При цьому він додав, що, починаючи з 2006 р., Україна отримувала за транзит лише 8-9 млрд. куб. газу.

“Де ця дельта, де мільярди, в кого вони осіли? Чому за це ніхто не притягнутий до відповідальності?”, - запитав А.ГРИЦЕНКО.

Він заявив, що компанія “РосУкрЕнерго” була створена за домовленістю із керівниками України та РФ.

“Зібрався невеличкий “междусобойчик” з осіб, які були вхожі до вищих коридорів влади у Росії та Україні”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, ці люди, не маючи власних технологій або родовищ, “з повітря” робили мільярди, наживаючись на народах України та Росії.

“Ні ФІРТАШ, ні ті, хто його оточують, не є нобелевськими лауреатами, або людьми, які завдяки інтелекту чи іншому труду заробили мільярди. Але ця малесенька компанія, яка мала тільки комп’ютери і приміщення, отримала право “розрулювати” кожного року десятки мільярдів доларів і постачати газ із Центральної Азії на тисячі кілометрів - аж до Європи», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Стокгольмський арбітражний суд 8 червня 2010 року виніс ухвалу у тривалому господарському спорі між компанією “РосУкрЕнерго” і НАК "Нафтогаз України", зобов`язавши українську компанію повернути швейцарському трейдеру вилучені у січні 2009 року 11 млрд. кубометрів газу, і передати як неустойку ще 1,1 млрд. кубометрів.

Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення збитків державі.

Міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО заявив, що Україна не повертатиме газ, тому що його просто немає.

Співвласниками “РосУкрЕнерго” є український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ і російська компанія "Газпром".