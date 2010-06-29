Хілларі Клінтон буде в Києві уже в п'ятницю

Державний секретар США Хілларі КЛІНТОН відвідає Україну з офіційним візитом 2-3 липня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Посольстві США в Україні.

У рамках візиту відбудеться друге засідання українсько-американського комітету зі стратегічного партнерства.

Х.КЛІНТОН зустрінеться з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та іншими високопосадовцями, зокрема, з міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

Крім того, Х.КЛІНТОН зустрінеться з представниками громадянського суспільства і незалежних ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, раніше візит Держсекретаря США Х.КЛІНТОН в Україну був запланований на 4-5 липня.