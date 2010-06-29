Хілларі Клінтон буде в Києві уже в п'ятницю
12:01, 29 червня 2010Політика
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Візит змістився
Державний секретар США Хілларі КЛІНТОН відвідає Україну з офіційним візитом 2-3 липня.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Посольстві США в Україні.
У рамках візиту відбудеться друге засідання українсько-американського комітету зі стратегічного партнерства.
Х.КЛІНТОН зустрінеться з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та іншими високопосадовцями, зокрема, з міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ.
Крім того, Х.КЛІНТОН зустрінеться з представниками громадянського суспільства і незалежних ЗМІ.
Як повідомляв УНІАН, раніше візит Держсекретаря США Х.КЛІНТОН в Україну був запланований на 4-5 липня.
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