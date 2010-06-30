Ректор МАУП проблем Табачнику не створював

УНІАН учора допустився помилки. В інформації про засідання Громадської гуманітарної ради йшлося про те, що Табачник отримав прочухана від Януковича за ігнорування запиту про відновлення в університетах викладання соціології та політології. Валерій Бебик, який і поскаржився Президенту на міністра освіти, помилково був названий ректором МАУП. Насправді ж він є проректором з політичних комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Ректор МАУП Захожай В.Б., якого і не було на засіданні гуманітарної ради, офіційно звернувся до УНІАН з проханням спростувати інформацію.

УНІАН просить вибачення в пана Захожая, а заодно і в пана Бебика.

Виправлену інформацію можна прочитати тут