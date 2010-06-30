У Кабміні вирішили забрати монополію у «Вугілля України»

Міністерство вугільної промисловості України прогнозує, що Кабінет міністрів найближчим часом скасує постанову, що зобов`язує державні теплові генкомпанії купувати енергетичне вугілля лише у держпідприємства «Вугілля України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр вугільної промисловості Юрій ЯЩЕНКО на прес-конференції в Києві.

«Вона буде скасована найближчим часом. Я не бачу необхідності в її існуванні. І без цієї постанови все працювало нормально», - сказав міністр.

Коментуючи питання про те, яка позиція Мінвуглепрому щодо положення програми економічних реформ до 2014 року про необхідність ліквідації ДП «Вугілля України» як єдиного монопольного постачальника вугільної продукції, Ю.ЯЩЕНКО сказав: «Така постановка правомірна, якщо розвивати ринкові відносини».

Водночас він зазначив, що говорити про ліквідацію ДП «Вугілля України» доцільно лише після завершення приватизації теплових генкомпаній.

При цьому міністр нагадав, що створення ДП «Вугілля України» було відповіддю на монополізацію попиту з боку державних ТЕС, об`єднаних у НАК «Енергетична компанія України».

«Питання щодо діяльності «Вугілля України» сам собою вирішується, якщо генерація буде приватизована і НАК «ЕКУ» («Енергетична компанія України») не стане, тоді постане питання про припинення діяльності «Вугілля України», - відповів Ю.ЯЩЕНКО.

Нагадаємо, постановою №1416 від 29 грудня 2009 року Кабмін зобов`язав генкомпанії в 2010 році купувати вугілля за спрощеною процедурою (з одним учасником) у державного оператора «Вугілля України». Цією постановою пролонгувалося колишнє рішення Кабміну, на підставі якого зазначена схема діяла в 2009 році.

З листопада 2008 року генеруючі компанії ТЕС, що перебувають в управлінні НАК «Енергетична компанія України» (НАК «ЕКУ»), на виконання рішення Кабінету міністрів України припинили закупівлю енергетичного вугілля за прямими договорами на вторинному ринку.

Довідка УНІАН. ДП «Вугілля України» є оператором Оптового ринку вугільної продукції і здійснює продаж практично всього вугілля, видобутого на вугільних підприємствах, що перебувають в управлінні Мінвуглепрому.