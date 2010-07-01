Янукович і Клінтон дадуть спільну прес-конференцію

Завтра, 2 липня, у Києві Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрінеться із Державним секретарем США Гіларі КЛІНТОН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, зустріч відбудеться в рамках офіційного візиту Держсекретаря США в Україну. За програмою візиту також передбачена спільна прес-конференція В.ЯНУКОВИЧА і Г.КЛІНТОН для представників ЗМІ.

Також у п’ятницю глава держави візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня працівників Державної податкової служби України.

У неділю, 4 липня, Президент здійснить одноденну робочу поїздку до м. Севастополя, де візьме участь у святкуванні Дня Військово-Морських Сил України.

5-6 липня запланована робоча поїздка глави держави до Казахстану.

7 липня під головуванням В.ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання Комітету з економічних реформ.

8 липня Президент України зустрінеться з міністром закордонних справ Фінляндії Олександром СТУББОМ, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом.

У п’ятницю, 9 липня, В.ЯНУКОВИЧ у Києві проведе зустріч з президентом Європейської Ради Германом ван РОМПЕЄМ, повідомили у прес-службі Президента України.