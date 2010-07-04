Тимошенко хоче, щоб світ підставив Україні плече, а не тільки давав оцінки

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає світове співтовариство до підтримки розвитку демократичних процесів в Україні.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, вчора під час дискусії на Зустрічі високого рівня у Кракові вона сказала: "Безумовно, кожна країна живе своїми стратегічними інтересами в геополітичному просторі, безумовно, геополітика має свої складові і сфери впливу. Але водночас я не хотіла б, щоб певні доцільності геополітичних планів ставали вищі, ніж цінності розбудови демократії. Ми хотіли б, щоб світ помітив, що Україна намагається стати на ноги, і коли в Україні сьогодні починається поступ назад, в неприємне радянське минуле, коли в Україні починають згортатися всі процеси зміцнення незалежності, нам потрібно, щоб світ зміг про це сказати правду, чітку, відверту, і це допомагатиме громадянському суспільству в Україні, яке сьогодні залишилося останньою барикадою демократії, щоб суспільство відчуло плече демократичного світу, а не тільки його оцінки".

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що молода українська демократія відчула надзвичайну підтримку світу одразу після Помаранчевої революції.

"Дійсно, починаючи з 2004 року, коли в Україні все змінилося завдяки першим чесним виборам, які супроводжувалися в тому числі підтримкою світової демократії, наша країна почала набувати абсолютно нових ознак у розвитку свобод слова, чого не було до 2004 року, абсолютно нової якості у розбудові громадянського суспільства, яке до Помаранчевої революції дуже слабко виглядало. Ми відчули, що світ нам підставляє плече", - зазначила лідер Бют.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що саме Польща була і є одним з найактивніших учасників процесу підтримки демократичного розвитку України. "Ми зробили все це тому, що в самий критичний час, коли країна стояла на лезі бритви, на межі між тим, щоб залишитися у минулому і піти у майбутнє, ми відчули дуже серйозну підтримку світової демократії, у тому числі однією з перших країн була Польща і пан КВАСЬНЄВСЬКИЙ", - підкреслила вона.