БЮТ у середу вимагатиме зняти ще одного міністра
Януковичу напишуть про Хорошковського
Фракція БЮТ звернеться до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням внести на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО голови Служби безпеки України.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час засідання опозиційного уряду.
|Сергій СОБОЛЄВ
Крім того, додав С.СОБОЛЄВ, опозиція наполягатиме на розгляді законопроекту, який забороняє використання коштів Міжнародного валютного фонду у розрахунках за рішенням Стокгольмського арбітражного суду відносно газу.
Він також наголосив, що опозиція вимагатиме і розгляду законопроекту щодо виконання рішень Україною міжнародних судових інстанцій.
«Опозиція зробить все, щоб більше не допустити здійснення тіньових оборудок в сфері газу», - сказав він.