БЮТ у середу вимагатиме зняти ще одного міністра

Фракція БЮТ звернеться до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням внести на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО голови Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час засідання опозиційного уряду.

Водночас прем’єр-міністр опозиційного уряду, заступник лідера фракції БЮТ Сергій СОБОЛЄВ зауважив, що опозиція також вимагатиме завтра розглянути питання про відставку міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА.

Крім того, додав С.СОБОЛЄВ, опозиція наполягатиме на розгляді законопроекту, який забороняє використання коштів Міжнародного валютного фонду у розрахунках за рішенням Стокгольмського арбітражного суду відносно газу.

Він також наголосив, що опозиція вимагатиме і розгляду законопроекту щодо виконання рішень Україною міжнародних судових інстанцій.

«Опозиція зробить все, щоб більше не допустити здійснення тіньових оборудок в сфері газу», - сказав він.