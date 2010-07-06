Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО розповіла, що відмовила своєму чоловіку Олександру включити його до виборчих списків БЮТ на минулих виборах до Верховної Ради.

Про це йдеться на персональному блозі Ю.ТИМОШЕНКО.

"Подзвонив мені мій чоловік – Саша. Запитує: що робиш? Я кажу: пишу якраз пост про тебе на особистий блог… Здається, він не повірив. Говорить: краще б ти записала мене минулого разу до виборчого списку БЮТ", - пише Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, така історія дійсно мала місце декілька років тому. "Я проводила якусь страшенно важливу нараду, а чоловік сидів і чекав у приймальні. Годину, другу, третю… Нарешті не витримав і передав записку, а вірніше, заяву. У ній було написано: прошу розглянути можливість включення мене до виборчого списку БЮТ. Тоді була така пора в країні, коли мало не всі мої рідні та знайомі перебували у в’язницях. І депутатський мандат, повірте, був не предметом розкошу, а засобом самозбереження. Я розумію, що це виглядало дико і неприродно, але ж справді – такі часи тоді були. На заяві я написала: "Відмовити". І все, більше до теми цієї розмови ми ніколи не поверталися", - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО пригадала цю історію з нагоди святкування ювілею свого чоловіка. "Кілька днів тому ми відзначали день народження, а точніше – ювілей Саші. У сімейному колі. Було затишно, спокійно і просто по-людськи – добре. На мить мені стало дуже боляче, що так мало часу проводила в останні роки з родиною, з чоловіком, з донькою", - зізналася лідер БЮТ.

"Є такі люди (їх дуже мало, на жаль) на яких завжди можна покластися у найтяжчу хвилину. Ти знаєш, що вони ніколи не зрадять, не відвернуться від тебе, не осудять. Такий мій Олександр. І не тому, що він мій чоловік, а тому що - Чоловік Справжній, на сто двадцять відсотків", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ також пригадала, як вона разом з чоловіком сиділа у СІЗО на Лук’янівці. "Зрозуміло, що чоловіка кинули за грати тільки тому, що він мав необачність бути моїм чоловіком. На ті часи це вже був неабиякий "злочин". І от одного дня увечері мене вели на допит і на допит вели його. Ми лише на одну мить, на один подих зустрілися поглядами. Але мені цього вистачило. Я отримала такий заряд енергії, віри і мужності, що могла, здається, все витримати і пройти через усе. Це відчула не тільки я, але, здається, навіть тюремна адміністрація. Бо вже наступного дня Сашу терміново перевели до іншої в’язниці в Житомирську область. А він передав мені записку прямо в камеру. Де було написано всього два слова "Не здавайся", - розповідає вона на своєму персональному блозі.

"А ще трохи раніше, коли я працювала віце-прем’єр-міністром з питань енергетики, а чоловік уже був у в’язниці (так, оригінально тоді працював КУЧМА), мені передали запрошення на Віденський бал до Маріїнського палацу. Від КУЧМИ. У запрошенні було сказано: "Шановна Юліє Володимирівно, запрошуємо Вас разом з чоловіком на бал…". Наші бали проходили за гратами", - пригадує Ю.ТИМОШЕНКО.