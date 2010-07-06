Табачник каже, що освіту чекала катастрофа

Міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК позитивно оцінює ухвалений парламентом закон про 11-річне навчання у середній школі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, тепер необхідно буде працювати над підвищенням якості освіти.

За його словами, 11-річне навчання – це одна з небагатьох консолідованих позицій, яка підтримувалася і вчителями, і батьками, і учнями.

Він додав, що згідно із законом передбачений один рік дошкільного навчання та 11 років навчання у школі. «Для цього зроблені всі розрахунки. Ми встигаємо абсолютно нормально переглянути навчальні програми, розвантажити їх», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

За словами міністра, якщо закон не був би ухвалений, то освіту чекала б катастрофа, зокрема, протягом року довелося б ввести 17 тисяч додаткових ставок вчителів, з яких 8,5 тисяч - у сільській місцевості. «А для цього немає достатньої кількості кадрів та ресурсів», - додав він.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, виникли б й інші проблеми – нестача шкільних приміщень, збільшення бюджетних витрат на отримання 12-го року навчання, а також купівлю шкільних автобусів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 липня, Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти (щодо організації навчально-виховного процесу)”.

Внесено зміни до Закону України "Про дошкільну освіту", відповідно до яких запроваджується обов’язкова дошкільна освіта дітей старшого дошкільного віку.

Крім того, внесено зміни до Закону України "Про загальну середню освіту" в частині встановлення 11-річного терміну для здобуття повної загальної середньої освіти, унормування типів навчальних закладів, запровадження інклюзивного навчання дітей з особливими потребами.