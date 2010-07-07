Янукович проведе засідання Комітету з економічних реформ

У середу, 7 липня, о 14.30 під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться чергове засідання Комітету з економічних реформ (Адміністрація Президента України, вул. Банкова, 11).

Як повідомляє прес-служба Президента, акредитацію представників ЗМІ проводить Головне управління з питань комунікацій АП до 12.00 7 липня за телефонами: 255-78-44, 255-74-02 та 255-63-18.