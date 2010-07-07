Єлизавета II виступила в ООН

Королева Великобританії ЄЛИЗАВЕТА II закликала у вівторок ООН активніше протистояти глобальним погрозам.

Як передає ВВС, це перший виступ британського монарха в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку за більше як 50 років. ЄЛИЗАВЕТА II назвала все, чого досягла міжнародна організація за ці роки «вражаючим», проте зазначила, що ООН має довести свій статус лідера націй у боротьбі з такими світовими проблемами, як погіршення клімату і тероризм.