Податковий кодекс винесли на всенародне обговорення

Верховна Рада підтримала проект постанови “Про всенародне обговорення проекту Податкового кодексу України”, внесений головою ВР Володимиром ЛИТВИНИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 250 із 436 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою передбачено винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення, у зв’язку з чим до 14 липня передати в установленому порядку Кабінету міністрів текст проекту Податкового кодексу, підготовленого Комітетом ВР з питань податкової та митної політики до другого читання, з урахуванням пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи.

Уряду доручено забезпечити оприлюднення проекту Податкового кодексу і належні умови для проведення його всенародного обговорення, а також узагальнити результати всенародного обговорення проекту Податкового кодексу і до 5 вересня подати їх до Верховної Ради.

Крім того, рекомендовано Кабінету міністрів розробити і подати до Верховної Ради проект закону про державний бюджет на наступний рік на основі нових Податкового та Бюджетного кодексів України.

Комітету ВР з питань податкової та митної політики доручено внести на розгляд парламенту у другому читанні доопрацьований з урахуванням результатів всенародного обговорення проект Податкового кодексу до 10 вересня 2010 року.