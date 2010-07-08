ВР провалила ідею «розпилити» крісло Черновецького

Верховна Рада не підтримала в другому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ».

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосували лише 77 з 422 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як сказав на засіданні парламенту народний депутат Микола ТРАЙДУК (фракція БЮТ), даним законопроектом передбачалося розділити повноваження Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації.

Також планувався розподіл повноважень міської та районних рад в місті Києві. Відповідно до законопроекту, повноваження КМДА в основному зводилися до контрольних функцій.

Передбачалося, що державні адміністрації створюються лише на рівні міста.

Прикінцевими положеннями передбачалось, що документ набуває чинності з моменту опублікування. Ряд положень набирали б чинності з дня набуття повноважень новообраними Київською міською радою та районними в м. Києві радами і Київським міським головою.

Також прикінцевими положеннями передбачалося «після набрання чинності цим законом провести вибори Київської міської, районних у м. Києві рад та Київського міського голови в порядку, передбаченому Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» з урахуванням положень цього закону».

Авторами законопроекту були народні депутати від БЮТ, НУ-НС та КПУ.