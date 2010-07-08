Тимошенко: Україна ментально ділиться на Схід і Захід

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про зміну після президентських виборів в Україні ключової стратегії розвитку країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, під час зустрічі з міністром закордонних справ Фінляндії Александером СТУББОМ.

«Зараз Україна змінилася з приходом нової влади досить суттєво. У нас завжди в Україні були різні бачення, як будувати стратегію розвитку нашої держави саме тому, що Україна ментально ділиться на Схід і Захід», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, зміна влади в будь-якій європейській країні призводить до покращення ситуації в країні до підвищення стандартів життя, до економічного зростання. «А в Україні вибори – це зміна ключової стратегії: куди ми рухаємося – до західних демократій чи рухаємося в об’єднання на пострадянському просторі», - пояснила вона.

Лідер БЮТ підкреслила, що її команда була і залишається переконаними євроінтеграторами. «Тому для нас, безумовно, зміна стратегії, особливо у зворотному напрямку, є дуже болісною з точки зору сприйняття українських реалій», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, А.СТУББ зазначив, що завжди був прихильником України і її європейської інтеграції. «Ми у Європейському Союзі багато в чому дивимося на Україну як на взірець, як на модель демократизації і дотримання свободи слова в цій частині світу, і, сподіваємося, країни, яка чітко дотримується принципів ринкової економіки», - сказав міністр закордонних справ Фінляндії.

А.СТУББ нагадав, що свого часу був тим депутатом Європарламенту, який «розмахував помаранчевим шарфиком у часи Помаранчевої революції». «Всі ми, звичайно, дуже уважно стежили за розвитком ситуації в Україні, інколи ситуація була трохи бурхливою, інколи ми чули, як не дуже дружні слова звучать і кидаються одне в одного. Але в цьому і є моя оцінка демократії. Якщо в країні продовжує жити хоча б один-два колишніх президенти чи прем’єр-міністри – це демократія, це добра ознака», - додав міністр закордонних справ Фінляндії.

За його словами, Фінляндія сприймає Україну як європейську державу. «Ми віримо у ваш шлях євроінтеграції. Це нелегкий процес, на нього потрібен час», - зазначив він, додавши, що Фінляндія інтегрувалася до ЄС протягом 27 років.

А. СТУББ повідомив, що сьогодні протягом дня у нього було багато зустрічей, але для нього є дуже важливою оцінка Ю.ТИМОШЕНКО щодо внутрішньої ситуації в Україні.