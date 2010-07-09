Італія сьогодні житиме без новин
10:12, 09 липня 2010Політика
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Транспортники приєдналися до журналістів
В Італії проходить страйк журналістів.
Як повідомляє радіо «Свобода»,сьогодні не вийдуть більшість загальнонаціональних газет. Теле- і радіокомпанії відмовляться від випусків новин.
Причина страйку - обговорення в парламенті законопроекту, що забороняє публікацію матеріалів слідства, одержаних в результаті прослуховування телефонних розмов. За порушення заборони журналістам загрожує тюремне ув’язнення, а ЗМІ – великий штраф. Ініціатор законопроекту - уряд Сильвіо БЕРЛУСКОНІ.
До одноденного страйку приєднаються також залізничники і працівники підприємств міського транспорту.
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