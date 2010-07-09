Італія сьогодні житиме без новин

В Італії проходить страйк журналістів.

Як повідомляє радіо «Свобода»,сьогодні не вийдуть більшість загальнонаціональних газет. Теле- і радіокомпанії відмовляться від випусків новин.

Причина страйку - обговорення в парламенті законопроекту, що забороняє публікацію матеріалів слідства, одержаних в результаті прослуховування телефонних розмов. За порушення заборони журналістам загрожує тюремне ув’язнення, а ЗМІ – великий штраф. Ініціатор законопроекту - уряд Сильвіо БЕРЛУСКОНІ.

До одноденного страйку приєднаються також залізничники і працівники підприємств міського транспорту.