Тимошенко: майже всі члени уряду Азарова є українофобами

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що уряд Миколи АЗАРОВА неприховано демонструє свої антиукраїнські настрої, і тому опозиція готова до підтримки будь-яких ініціатив щодо звільнення членів Кабінету міністрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала в інтерв’ю BBC.

"Майже весь уряд ЯНУКОВИЧА є українофобом. Це люди, які апріорі не люблять Україну і всі наші цінності. І тому ми в будь-який момент будемо віддавати наші голоси за звільнення будь-якого міністра і представника влади ЯНУКОВИЧА, бо для нас вони всі мають одну природу, яка нічого спільного не має з демократією, з любов`ю до України і служінням Україні", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Нинішню кадрову політику Ю.ТИМОШЕНКО називає дуже складною.

"На першому етапі, коли формувалась коаліція і коли треба було роздати всім членам коаліції посади відповідно до домовленостей, то уряд і взагалі всі органи влади в Україні складалися з представників різних політичних сил, які входили в коаліцію", - нагадала вона.

"Зараз, очевидно, що коли зміцнюється влада ЯНУКОВИЧА, коли вона набирає свою не досить конституційну потужність, то поступово і з уряду, і з усіх вертикалей і гілок влади видаляють людей, які не належать безпосередньо до оточення ЯНУКОВИЧА. Набирають людей, які представляють один регіон нашої держави - Донецький. І які будуть консолідовано діяти, використовуючи владу і політику для збільшення своїх статків. Я думаю, що і далі триватиме процес звільнення чужинців з усіх структур влади, і буде приходити донецький клан, опановуючи всі владні можливості", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.