Ромпей запросив Януковича у клуб «кому за 60»
13:55, 09 липня 2010Політика
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Скористався нагодою...
|Герман Ван РОМПЕЙ
Як передає кореспондент УНІАН, про це Г. Ван РОМПЕЙ заявив під час спільної прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, що відбулась сьогодні у Києві.
Президент Європейської Ради, користуючись нагодою, привітав В.ЯНУКОВИЧА з 60-річним ювілеєм.
«Мені було надзвичайно приємно мати можливість привітати його особисто під час нашої зустрічі. Мені самому вже 62 роки. Тому я просто сказав Президенту ЯНУКОВИЧУ: ласкаво просимо до нашого клубу», - сказав Г.Ван РОМПЕЙ.
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