Ромпей запросив Януковича у клуб «кому за 60»

Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ запросив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у клуб «кому за 60».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г. Ван РОМПЕЙ заявив під час спільної прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, що відбулась сьогодні у Києві.

Президент Європейської Ради, користуючись нагодою, привітав В.ЯНУКОВИЧА з 60-річним ювілеєм.

«Мені було надзвичайно приємно мати можливість привітати його особисто під час нашої зустрічі. Мені самому вже 62 роки. Тому я просто сказав Президенту ЯНУКОВИЧУ: ласкаво просимо до нашого клубу», - сказав Г.Ван РОМПЕЙ.