БЮТ про молоді партії, жирних котів, псевдонейтралів і земляка Януковича

Блок Юлії Тимошенко заявляє про готовність до співпраці з представниками молодих партій в умовах нового закону про місцеві вибори.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві БЮТ.

"Ми готові до координації дій в межах усього непровладного табору - включно до висунення найкращих та найсильніших кандидатів, які нині належать до партій, чия участь у виборах є обмежена цим драконівським законом", - підкреслюється у заяві.

БЮТ також заявляє, що знайде технологічну можливість забезпечити спільну участь у виборах всіх партій, які утворили БЮТ та співпрацюють з блоком в межах об’єднаної демократичної опозиції.

"Цей антидемократичний документ – ще одна цеглина в розбудову в Україні диктатури клану ЯНУКОВИЧА, диктатури беззаконня та мафіозного криміналу", - йдеться у заяві.

В БЮТ переконані, що пропорційно-мажоритарна система виборів є широким полем для застосування адміністративного ресурсу, проведення до місцевих рад лояльних до влади "місцевих жирних котів". "За мажоритарною системою завжди перемагали ті кандидати, у яких було більше грошей, і які мали найкращі відносини з владою. Виконавча владна вертикаль вже отримала вказівки зробити все можливе для перемоги кандидатів-регіоналів. Штаби Партії регіонів наказано очолити особисто губернаторам", - йдеться у заяві.

Крім того, у заяві наголошується, що позбавлення громадян права самовисування є віддзеркалюванням прагнення Партії регіонів поставити під власний контроль сотні мерів-господарників, які дозволяють собі незалежність від партійних структур.

"ЯНУКОВИЧ звужує права та можливості своїх політичних конкурентів, обмежуючи участь у виборах лише для тих партій, чия місцева організація була зареєстрована за рік до цих виборів. Хоча партії, які входять до БЮТ, мають розгалужену мережу місцевих осередків, ми засуджуємо це рішення владної коаліції, вважаємо його недемократичним і таким, яке перешкоджає оновленню політичних еліт. В цьому питанні, займаючи принципову позицію, ми солідарні навіть з тими партіями, лідери яких своєю псевдонейтральною позицією в другому турі сприяли приходу ЯНУКОВИЧА до влади", - йдеться у заяві.

Крім того, як зазначається у заяві, через запровадження норми про довільну процедуру скасування реєстрації кандидатів існує доволі висока ймовірність, що комісії будуть масово позбавляти "ненадійних" права брати участь у виборах.

В БЮТ також нагадали про внесений на розгляд урядовий законопроект № 6669, яким фактично узаконюються "каруселі" на виборах. Зокрема, пропонується надати органам ведення Реєстру виборців право тимчасово міняти виборцеві місце голосування без зміни його виборчої адреси.

“Більшість відмовилась від всіх альтернативних пропозицій, в тому числі і від законопроекту, внесеного фракцією Блоку Юлії Тимошенко. Наш варіант не лише передбачав проведення місцевих виборів за відкритими списками, коли люди голосують і за партію, і за окремого кандидата, але й запроваджував дієвий механізм відкликання депутата за ініціативи виборців", - наголошується у заяві.

БЮТ також підтвердив, що фракція Блоку Юлії Тимошенко внесе подання до Конституційного Суду щодо неконституційності закону "Про вибори депутатів Верховної Ради Криму, місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів".

"На наше переконання, неконституційність є настільки очевидною, що її не зможе ігнорувати навіть такий суд, яким є КС в його теперішньому форматі, навіть після призначення ЯНУКОВИЧЕМ на посаду глави суду його земляка з Макіївки", - зазначається у заяві.