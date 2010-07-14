Балога нарахував в уряді, мінімум, десять зайвих людей

Лідер партії "Єдиний Центр" Віктор БАЛОГА вважає, що сьогодні в уряді – мінімум, десять зайвих людей.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

“Віце-прем’єри з силових питань і АПК – п’яте колесо до воза. Вільну посаду гуманітарного «віце» треба скасувати як таку. Віце-прем’єр з регіонального розвитку був би потрібен лише для адміністративно-територіальної реформи, яка навіть не оголошена. Можна об’єднати деякі міністерства і комітети”, - наголосив він.

Говорячи про успіхи нової влади, В.БАЛОГА зауважив, що успіхи сьогодні в гострому дефіциті. “Причина в тому, що немає політичної волі проводити швидкі зміни. Ситуація в’язка, як розігріта смола. Реформи йдуть тільки на словах, коли почнуться у ділах – невідомо”, - вважає він.

За словами В.БАЛОГИ, проект Податкового кодексу, “розпіарений як великий ривок уперед”, виявився міфом. “При цьому економічний віце-прем’єр навіть роботу над помилками видає за реформу. Суцільна імітація!”, - заявив лідер “Єдиного Центру”.

В.БАЛОГА підкреслив, що тим часом бізнес йде у тінь, бо податківці, санстанції і пожежні остаточно «озвіріли».

“Хабарі зросли в рази. Імпортери не можуть ввезти товар через ускладнені митні правила і збільшені побори. Іноземні компанії, які відкрили у нас представництва, згортають активність через пресинг і корупцію. ПДВ – а це десь 20 млрд. гривень - не повертається, бізнес у шоковому стані”, - зауважив В.БАЛОГА.

На його думку, зараз склалися такі умови, що бізнесу простіше закритися і перечекати. “Так відбувається і на Галичині, і на Донбасі”, - зауважив він.

“Однак за відсутності великих перемог є маленькі успіхи. Їх небагато, але вони приємні. Наприклад, можливість зберігати мобільний номер при зміні сотового оператора”, - зазначив В.БАЛОГА.