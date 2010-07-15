Литвин: абсолютна більшість критиків Податкового кодексу його не читала

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що всенародне обговорення проекту Податкового кодексу дозволить сформувати якісний документ, який захищатиме платників податків і сприятиме розвитку економічної активності в країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав у програмі «Відверто і вголос» (Перший канал Українського радіо).

В.ЛИТВИН зауважив, що «абсолютна більшість» критиків Податкового кодексу не знайомі з цим документом. У цьому проекті, зазначив керівник парламенту, є ряд позитивних моментів, зокрема, зменшення кількості загальнодержавних податків, зменшення кількості і уніфікація місцевих податків, збільшення можливостей для роботи на місцях, «податкові канікули» для тих, хто хоче відкрити свою справу.

«Я не вірю і не тішу себе ілюзіями, що все суспільство відкладе всі справи і буде читати проект Податкового кодексу, - зазначив В.ЛИТВИН. - Його повинні прочитати вчені, фахівці, люди, які займаються підприємницькою діяльністю, керівники промислових і сільськогосподарських підприємств, оскільки вони несуть відповідальність перед людьми і повинні мати справу з чесними і прозорими правилами у податковій сфері».

На переконання голови ВР, фахівці мають «чітко запропонувати формули, які б забезпечили чесні правила гри і стимулювали підприємства, установи, організації, безпосередньо людей до того, щоб працювати більше, якісніше, і відповідно заробляти більше». Керівник парламенту також звернувся до представників опозиції із закликом відмовитися від «заперечень і звинувачень», оскільки, за його словами, сьогодні не можна «дозволити собі розкіш розкидатися взаємними образами, звинуваченнями і погрозами».

За словами В.ЛИТВИНА, всі сторони повинні надати своє бачення Податкового кодексу, аби зробити «простий, доступний, зрозумілий документ, який би захищав платників податків, сприяв розвитку економічної активності в країні, а що не менш важливо - був стабільним принаймні років десять», що дозволить забезпечити плановість роботи як вітчизняних підприємців, так і закордонних інвесторів.

На думку керівника парламенту, такий алгоритм роботи над Податковим кодексом дозволить прийняти цей документ восени поточного року, узгодити його з Бюджетним кодексом, і дасть можливість уряду на новій основі підготувати проект бюджету на 2011 рік, а парламенту - ухвалити його до кінця 2010 року.