Литвин: абсолютна більшість критиків Податкового кодексу його не читала
Голова ВР налаштований оптимістично
Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що всенародне обговорення проекту Податкового кодексу дозволить сформувати якісний документ, який захищатиме платників податків і сприятиме розвитку економічної активності в країні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав у програмі «Відверто і вголос» (Перший канал Українського радіо).
В.ЛИТВИН зауважив, що «абсолютна більшість» критиків Податкового кодексу не знайомі з цим документом. У цьому проекті, зазначив керівник парламенту, є ряд позитивних моментів, зокрема, зменшення кількості загальнодержавних податків, зменшення кількості і уніфікація місцевих податків, збільшення можливостей для роботи на місцях, «податкові канікули» для тих, хто хоче відкрити свою справу.
«Я не вірю і не тішу себе ілюзіями, що все суспільство відкладе всі справи і буде читати проект Податкового кодексу, - зазначив В.ЛИТВИН. - Його повинні прочитати вчені, фахівці, люди, які займаються підприємницькою діяльністю, керівники промислових і сільськогосподарських підприємств, оскільки вони несуть відповідальність перед людьми і повинні мати справу з чесними і прозорими правилами у податковій сфері».
На переконання голови ВР, фахівці мають «чітко запропонувати формули, які б забезпечили чесні правила гри і стимулювали підприємства, установи, організації, безпосередньо людей до того, щоб працювати більше, якісніше, і відповідно заробляти більше». Керівник парламенту також звернувся до представників опозиції із закликом відмовитися від «заперечень і звинувачень», оскільки, за його словами, сьогодні не можна «дозволити собі розкіш розкидатися взаємними образами, звинуваченнями і погрозами».
За словами В.ЛИТВИНА, всі сторони повинні надати своє бачення Податкового кодексу, аби зробити «простий, доступний, зрозумілий документ, який би захищав платників податків, сприяв розвитку економічної активності в країні, а що не менш важливо - був стабільним принаймні років десять», що дозволить забезпечити плановість роботи як вітчизняних підприємців, так і закордонних інвесторів.
На думку керівника парламенту, такий алгоритм роботи над Податковим кодексом дозволить прийняти цей документ восени поточного року, узгодити його з Бюджетним кодексом, і дасть можливість уряду на новій основі підготувати проект бюджету на 2011 рік, а парламенту - ухвалити його до кінця 2010 року.