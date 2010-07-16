Азаров вирішив, що все стає на свої місця

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що нинішній вибір українського народу на користь єдиної, сильної влади та впевнений рух держави в подоланні економічної та політичної криз співпадає з положеннями Декларації про суверенітет України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні під час урочистого засідання Верховної Ради з нагоди проголошення 20-ї річниці Декларації про суверенітет.

«Нині все стає на свої місця», - сказав прем’єр.

За словами глави уряду, базові принципи Декларації повертаються в наше життя. Він наголосив, що Верховна Рада України вперше за роки незалежності затвердила засади внутрішньої та зовнішньої політики України.

Крім того, додав прем’єр, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ проголосив програму економічно-соціального розвитку. «Вважаю, що ці віхи є величезним поступом на шляху забезпечення верховенства права, зміцнення демократичних засад в існуванні нашої держави», - додав М.АЗАРОВ.