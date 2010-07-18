Ющенко на Говерлі: я принципово маю бути тут

Екс-Президент України, лідер партії “Наша Україна” Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що для нього сходження на Говерлу є потужною фізичною і психологічною мотивацією.

Про це УНІАН повідомили в Івано-Франківській обласній організації «Нашої України», активісти якої 17 липня здійснили сходження на найвищу точку українських Карпат – Говерлу (2061 м).

Перед сходженням на Говерлу відбулося віче, на якому виступив В.ЮЩЕНКО.

Він висловив переконання, що ті, хто здійснюють сходження на Говерлу, є «не туристами, а патріотами, які шанують одне з найбільших національних свят нашої країни».

На його думку, «Декларація (про державний суверенітет - УНІАН) стала важливим та необхідним кроком для проголошення державної незалежності України у 1991 році».

Як нагадав В.ЮЩЕНКО, 20 років тому зародилася традиція святкувати біля найвищої точки України проголошення суверенітету Української держави. «Двадцять разів ми піднімаємося у цей час на Говерлу і присвячуємо це сходження нашій державі, нашій нації», - наголосив він.

В.ЮЩЕНКО також нагадав, що п’ять років тому він пережив такий стан, що думав, «на Говерлу вже ніколи не піднімусь», «але після цього вже чотири рази піднімався, і це для мене потужна фізична і психологічна мотивація. Тому я принципово у дні святкування проголошення Декларації про державний суверенітет маю бути тут».

Він також висловив переконання у незворотності процесів розвитку Української незалежної держави, попри будь-які труднощі, з якими сьогодні стикається країна. «У когось опущені руки, бо, здавалося б, усе повинно, з ласки Божої, подаватися українцям на таці, – зауважив В.ЮЩЕНКО. - А хтось у складних муках сприймає українську мову, культуру, пам’ять, традиції. Хтось дуже важко іде від населення до нації, бо не звик відповідати за те, кого обирає».

Лідер «Нашої України» здійснив сходження на Говерлу разом із активістами партії Іваном ВАСЮНИКОМ, Євгеном ГІРНИКОМ, Миколою ОНІЩУКОМ, Володимиром В’ЯЗІВСЬКИМ, Зіновієм ШКУТЯКОМ та іншими.

До акції долучились активісти Громадської ініціативи «Оновлення країни» на чолі з лідером Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ.

Цього року учасники сходження прибирали сміття, що залишають на схилах Говерли туристи.