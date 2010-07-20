Азаров запевняє, що звільнення в уряді з розширенням коаліції не пов'язані

Всі кадрові зміни, які сталися і можуть статися у майбутньому, не пов`язані і не будуть пов`язані з розширенням складу коаліції у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні в ефірі програми «Іспит для влади» на Першому національному телеканалі.

«Будь-які кадрові зміни, які сталися і стануться в уряді, ніяк не пов`язані ні з яким розширенням коаліції і не будуть пов`язані», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що в коаліції на сьогодні досить депутатів для того, щоб ухвалювати необхідні рішення у Верховній Раді, і це підтвердило голосування за внесення змін до держбюджету, ухвалення закону про ринок газу тощо.

М.АЗАРОВ наголосив, що зміни у складі уряду можуть бути пов`язані лише з необхідністю переходу людей на іншу роботу.

«Наприклад, Президент, прем`єр-міністр, уряд вважають, що той чи інший керівник може ефективніше працювати в іншому відомстві, на іншій роботі. Ну чому б не запропонувати йому перейти на іншу роботу? Це звичайний процес і звичайна ситуація», - сказав М.АЗАРОВ.