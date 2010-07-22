Сину Стуса пропонують відмовитися від присвоєного його батьку звання Героя

Голова Луганської обласної організації ВО «Свобода» Дмитро СНЄГИРЬОВ звернувся з відкритим листом до сина Героя України Василя Стуса Дмитра, у якому пропонує йому відмовитися від звання «Герой України», яке було присвоєне його батькові посмертно у 2005 році.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Луганської обласної організації ВО «Свобода».

У листі, зокрема, йдеться: «Луганська організація ВО «Свобода» звертається до Вас з проханням добровільно повернути державі, яка вже не є українською за своїм змістом, почесну нагороду Вашого батька, який в одному зі своїх віршів писав: «Прощай Україно, навіки прощай. Чужа Україно, навіки прощай». Повернути безкоштовно, а не так, як це хотів зробити онук Степана Бандери. Як відомо, нащадок лідера ОУН-УПА запропонував Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ обміняти нагороду свого діда на резиденцію в Міжгір’ї. Присвоєння звання Героя своєму діду він вважає подарунком від ЮЩЕНКА, аналогічним тому, який той зробив ЯНУКОВИЧУ, подарувавши скандальну резиденцію».

У своєму листі Д.СНЄГИРЬОВ також зазначає: «У 2005 році Вашому батькові – Василю Стусу – було посмертно присвоєне звання «Герой України». Василь Стус заробив цю найвищу нагороду держави своїм життям, відданим за свої переконання та українські ідеали. Але брудні політичні ігри, які зараз ведуться довкола звання «Герой України», націлені на повну дискредитацію цієї нагороди».

Далі голова Луганської «Свободи» описує всі події довкола донецького суду, рішеннями якого було позбавлено звання «Герой України» лідера ОУН-УПА С.Бандеру та командира УПА Р.Шухевича та залишено звання радянському офіцеру Олексію Бересту.

«З іншого боку, Героями України залишаються сумнівні особи, які юридично були і є громадянами нашої країни, але їх внесок у її розвиток викликає чимало питань...”, - зазначив Д.СНЄГИРЬОВ у листі до Д.СТУСА, висловивши думку, що “Ваш батько навряд чи пишався би тим, що знаходиться в одному списку з цими особами».