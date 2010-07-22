Справа Лозінського буде в суді за 2 тижні, якщо той проявить свідомість

У Генеральній прокуратурі України сподіваються у серпні передати кримінальну справу проти екс-народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, якого звинувачують у вбивстві громадянина Валерія Олійника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявив сьогодні журналістам у Києві.

Генпрокурор повідомив, що досудове слідство у цій справі завершено, обвинувачений у ній В.ЛОЗІНСЬКИЙ вже ознайомився з 34-ма томами справи з 38-ми. При цьому інший обвинувачений - єгер В.ПЕРЕПЕЛИЦЯ - ознайомився з 35 томами.

«Ми сподіваємося на свідомість і ЛОЗІНСЬКОГО, і ПЕРЕПЕЛИЦІ, що 3-4 томи, які залишилися, вони прочитають до кінця липня – перших чисел серпня, і ми у серпні передамо цю справу до суду», - заявив А.МЕДВЕДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області в результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСКИМ загинув місцевий житель 1954 року народження В.Олійник.

За даним фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого).

3 липня Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКОГО було оголошено в міжнародний розшук. Його було затримано в Києві 1 березня цього року.

3 березня Печерський районний суд Києва обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ запобіжний захід у вигляді арешту.