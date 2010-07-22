Нардеп Зварич заявляє, що СБУ чинить «шалений тиск» на нього та його дружину

Народний депутат від НУ-НС Роман ЗВАРИЧ заявляє, що Служба безпеки України чинить «шалений тиск» на нього та його дружину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.ЗВАРИЧ повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«На мене здійснюється шалений тиск. Цей тиск здійснюється практично з квітня цього року. Він здійснюється не на мене напряму, а на мою дружину і на компанію, яку вона очолює, – ця компанія називається «Українські національні інформаційні системи», - заявив він.

За словами Р.ЗВАРИЧА, з квітня СБУ проводить різні перевірки діяльності компанії.

«Цей тиск після того як я став головою ТСК (Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду, розслідування фактів корупційної діяльності ЗАТ «РосУкрЕнерго» і причетності до цього посадових осіб органів державної влади та арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА - УНІАН), значно посилився. Мета одна – щоб Тимчасова слідча комісія - я так для себе роблю висновок, і певними натяками мені вже давали про це зрозуміти - зробила висновок про те, що Україна, український уряд зобов’язані повернути «РосУкрЕнерго» цей газ, або заплатити відповідні кошти», - сказав народний депутат і наголосив, що цього не буде.

«І не буде, тому що ЗВАРИЧ раптом стане «тушкою», - додав він.

За словами депутата, сьогодні про ці події він повідомить іноземним дипломатичним представництвам, а також міжнародним організаціям, зокрема Парламентській Асамблеї Ради Європи.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

1 липня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування наслідків рішення Стокгольмського арбітражу.