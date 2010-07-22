РПЦ: Патріарх Кирил не вкладає політики в концепцію "Російського світу"

У Російській православній церкві впевнені, що заяви про політичний характер візиту патріарха КИРИЛА в Україну - це позиція ряду українських політиків, які “відпрацьовують дані їм установки» й не знайомі з історією Церкви.

Таку думку висловив голова Синодного інформаційного відділу РПЦ Володимир ЛЕГОЙДА в коментарі «УНІАН-Релігії».

«Ніякого підтвердження цьому немає, окрім навмисного спотворення концепції «Російського світу» й надання цій концепції політичного характеру», - зазначив В.ЛЕГОЙДА.

Він підкреслив, що патріарх КИРИЛ не вкладав у концепцію «Російського світу» політичних понять, як і не намагався розповсюдити її на політичному просторі.

«Йдеться про ту духовну єдність, яка існує між народами Російського світу, і яка, незважаючи ні на які тимчасові геополітичні особливості, нікуди не подінеться. На зміну одним політикам приходять інші.. Але є якісь речі, які фундаментально об`єднують людей на глибинному рівні. Така природа людського співтовариства», - сказав В.ЛЕГОЙДА.

Разом із тим він підкреслив, що в РПЦ упевнені: думка про політичний характер візиту московського патріарха – це не позиція віруючих, які «опинилися поза канонічною Церквою», а позиція декількох політиків, в уяві яких Церква - «корпорація з мирськими інтересами».

Говорячи про Київський патріархат, В.ЛЕГОЙДА зазначив, що «останні заяви представників цього об`єднання говорять про неготовність до діалогу».

«Для РПЦ незвично чути заяви, які направлені нібито на мир і об`єднання, проте, демонструють неготовність до діалогу. Говорячи про об`єднання, вони (УПЦ КП – УНІАН) нічого для цього не роблять, їхні слова несуть лише розділення. Нам завжди дуже прикро чути й читати подібні заяви представників так званого Київського патріархату», - сказав представник РПЦ.

Також В.ЛЕГОЙДА зазначив, що під час минулого візиту патріарх КИРИЛ «звертався зі словами любові не лише до своєї пастви, а й до тих, хто через трагедію розколу опинився за огорожею Церкви».

При цьому він повідомив, що «з цими ж словами любові патріарх приїхав в Україну й цього року, щоб рани розколу, нанесені з політичних мотивів, були вилікувані».

Разом із тим він підкреслив, що для конструктивного діалогу «необхідна відсутність агресії» з боку Київського патріархату.

«Ми все одно на діалог сподіваємося, оскільки упевнені, що це не позиція людей, які з тих або інших причин опинилися поза канонічною Церквою, це позиція декількох чиновників, які просто відпрацьовують певні установки», - сказав В.ЛЕГОЙДА.