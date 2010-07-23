Янукович і Кирил легко знайдуть тему для розмови

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил зустрінеться в п`ятницю з президентом України Віктором Януковичем в його літній резиденції в Криму, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу голови церкви.

"Зустріч відбудеться в літній резиденції президента в Криму", - підтвердила прес-служба.

За кілька днів до зустрічі голова Синодального інформаційного відділу РПЦ Володимир Легойда розповів, що учасники зустрічі обговорять найширше коло питань.

"У Святійшего з президентом України давні добрі людські відносини і давні добрі робочі відносини. Думаю, вони без зусиль знайдуть тему для взаємокорисної розмови", - зазначив він.

"Я з дитинства любив читати Чехова. Мені це дуже допомагало у важкі шкільні роки, коли ще була антирелігійна ситуація в країні, і я як віруючий перебував під утиском, - сказав глава РПЦ у четвер на зустрічі з громадськістю в Одеському національному театрі опери і балету. - Спогади про оповідання Чехова допомагали з гумором ставитися до тих людей, які намагалися мене перевиховати".

На думку патріарха, гумор повинен бути світлим і формувати оптимістичний погляд, він здатний знизити градус людських конфліктів, розрядити обстановку. "Без гумору життя стає небезпечним. Більшість поганих людей позбавлена відчуття гумору", - зазначив він.