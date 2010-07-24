Члени КУН у день приїзд Кирила роздаватимуть статтю Філарета

У Дніпропетровську члени обласної організації Конгресу українських націоналістів у день приїзду патрірха Московського КИРИЛА 24 липня роздаватимуть перехожим газету “Нація і держава” зі статтею голови Української православної церкви Київського патріархату ФІЛАРЕТА „Відстоюючи украiнське православ’я”.

Про це УНІАН повідомили у Дніпропетровській обласній організації КУН.

Члени КУН мають намір роздати 5 тисяч екземплярів газети в різних місцях Дніпропетровська.