Члени КУН у день приїзд Кирила роздаватимуть статтю Філарета
00:03, 24 липня 2010Політика
1649 0
Повідомлення з Дніпропетровська
У Дніпропетровську члени обласної організації Конгресу українських націоналістів у день приїзду патрірха Московського КИРИЛА 24 липня роздаватимуть перехожим газету “Нація і держава” зі статтею голови Української православної церкви Київського патріархату ФІЛАРЕТА „Відстоюючи украiнське православ’я”.
Про це УНІАН повідомили у Дніпропетровській обласній організації КУН.
Члени КУН мають намір роздати 5 тисяч екземплярів газети в різних місцях Дніпропетровська.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter