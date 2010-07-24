Печерський суд дав санкцію на затримання Марії Кушнір

Печерський райсуд дав санкцію на затримання четвертого звинуваченого у справі про відчуження газу "РосУкрЕнерго" Марії Кушнір, повідомляє Українська правда.

Печерський райсуд задовольнив клопотання СБУ у середу, 21 липня.

Суд надав дозвіл на затримання Кушнір та доставку її під вартою до Печерського райсуду для розгляду подання слідчого про арешт.

Зараз Кушнір перебуває в розшуку.

Вимогу арештувати Кушнір СБУ пояснює тим, що вона, "знаходячись на волі, намагатиметься ухилитися від слідства та суду, продовжуватиме злочинну діяльність, а також те, що за скоєний нею злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки".

Кушнір на початку 2009 року, коли відбувалося розмитнення газу "РосУкрЕнерго" на користь "Нафтогазу", працювала заступником головного бухгалтера "Нафтогазу".

Як пояснював тоді перший заступник глави СБУ Валерій Хорошковський, Кушнір була прийнята на роботу в "Нафтогаз" спеціально для цієї операції розмитнення газу "РосУкрЕнерго".

"Її функцією було тільки поставити потрібний підпис.. Саме вона дала команду, поставила газ на баланс "Нафтогаз" і підписала первинний документ", - розповів Хорошковський.

До останнього часу Кушнір працювала заступником головного бухгалтера державної компанії "Укргазвидобування" при "Нафтогазі".

Раніше у цій справі звинувачення були пред`явлені Ігорю Діденку, Анатолію Макаренку і Тарасу Шепітьку.

5 березня 2009 р. прем`єр-міністр Юлія Тимошенко нагородила знаками відзнаки та почесними грамотами Кабінету міністрів керівника Державної митної служби Анатолія Макаренка, заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Тараса Шепітька, заступника головного бухгалтера НАК "Нафтогаз України" Марію Кушнір, а також директора юридичного департаменту НАК "Нафтогаз України" Сергія Давиденка.