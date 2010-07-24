Семенюк-Самсоненко: ідеологи СПУ зрадили партію

Один з лідерів СПУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявляє, що ідеологи СПУ зрадили партію

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на з`їзді СПУ, що проходить сьогодні у Києві.

За її словами, відбувалося «загравання з лібералами».

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО наголосила, що на сьогодні «ситуація складна і для партії, і для держави».

За словами В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, однією з основних проблем партії була «нещирість у наших діях». «Говоримо одне, пишемо в програмах інше, а чорні кардинали організовують кулуарщину, борються один проти одного», - пояснила вона.

На її переконання, для виправлення ситуації у партії необхідне «моральне очищення та сильна організаційна робота».

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО зазначила, що відбувається відхід від ідеологічних принципів партії, а “капіталісти починають диктувати свої умови”.

У такій ситуації, які б кадрові рішення не ухвалювалися, це не матиме суттєвого впливу на долю партії, вважає вона.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО підкреслила, що у таких умовах ті, хто орієнтується на капітал, «не зможуть відійти від наркотичної голки олігархів».