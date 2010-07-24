Кабмін поділив владу на два сорти?

Державне казначейство України доводить до відома розпорядників бюджетних коштів та громадян України, що у зв’язку з необхідністю економії і ефективного використання коштів у 2010 році, не буде здійснюватись фінансування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (як із загального, так і зі спеціального фондів бюджету) на придбання нових службових автомобілів, дорогої техніки, меблів, здійснення ремонту кабінетів тощо.

Згідно з повідомленням прес-служби Держказначейства, таке рішення ухвалено на виконання доручення прем`єр-міністра Миколи Азарова від 21 липня 2010 року.

Водночас, як повідомляли українські ЗМІ, з настанням парламентських канікул почався ремонт в стінах Верховної Ради. Він обійдеться в 35 мільйонів гривень. Планують частково відновити килими в кулуарах і замінити паркет. На площі, перед будівлею парламенту, вирівняли тротуарну плитку. Сесійний зал вирішили не чіпати, за винятком дрібних робіт «щось підфарбувати, підклеїти, підремонтувати апаратуру». Про заміну двох табло системи «Рада», на що було виділено 4 мільйони 250 тисяч гривень, поки не йдеться.

Держу правління справами цього року вже витратило 200 тисяч гривень на ремонт корпусу №1 адміністрації президента. Сума, в яку обійдеться поточний зовнішній ремонт АП, ховається. Крім того, на початку червня уряд виділив ДУС ще 5 мільйонів гривень на заміну ліфтів, систем теплопостачань, аварійних вікон і оновлення морально і фізично застарілих меблів і оснащення в своїх будівлях.

Скромніше за всіх обійдеться Кабмін: у його будівлі відциклюють паркет, на декількох прольотах замінять килимові доріжки і наново побілять стіни.