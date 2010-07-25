Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон “Про державно-приватне партнерство”, прийнятий Верховною Радою України 1 липня 2010 року.

Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента.

Законом визначаються правові, економічні та організаційні засади взаємодії державних та приватних партнерів, врегулювання відносин, пов’язаних з підготовкою, виконанням і припиненням договорів, що укладаються в рамках державно-приватного партнерства, а також встановлення гарантій додержання прав та інтересів сторін.

Необхідність прийняття цього закону була визначена у Програмі економічних реформ на 2010 - 2014 роки.

Закон визначає як основні ознаки державно-приватного партнерства забезпечення вищих техніко-економічних показників ефективності діяльності, ніж при здійсненні такої діяльності державним партнером без залучення приватного.

Також ознаками державно-приватного партнерства є довготривалість відносин (від 5 до 50 років), передача приватному партнеру частини ризиків, внесення приватних інвестицій, а також незмінність протягом усього строку дії договору цільового призначення та форми власності об’єкта державно-приватного партнерства.