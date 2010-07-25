Лужков: ми передали Севастополю документів на 3 млн. доларів

Комплексна програма співпраці на 2011-2013 роки підписана сьогодні у Севастополі між міськдержадміністрацією і мерією Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, мер Москви Юрій ЛУЖКОВ заявив журналістам, що лише перелік розділів програми «займе більше часу, ніж це можливо для коротких інтерв`ю», але це, за його словами, «9 сторінок тих питань, які ми спільно вирішуватимемо у період 2011-2013 років».

На його думку, «це серйозна програма, яка стосується вирішення соціальних питань, інвестиційної діяльності, будівництва у Севастополі соціальних об`єктів, житла».

Більше того, додав Ю.ЛУЖКОВ, «ми, не чекаючи початку 2011 року, вже передали владі міста (Севастополя) - у режимі подарунку - проекти і робочу документацію на сучасні шкільні будівлі і на сучасну будівлю дитячого саду. Таким чином, як мінімум на 10% знизили вартість можливого майбутнього будівництва».

Ю.ЛУЖКОВ відзначив, що дані проекти і робоча документація коштують близько 3 млн. доларів.

За його словами, «у нас є спільні програми суто муніципального плану: вода, водовідведення, екологія, різні інженерні мережі. Це, нарешті, питання, які повинні сьогодні відповідати будь-якому сучасному місту, - це питання інформатизації, електронізації життя і формування такої системи послуг, яка б не віднімала час людей».

Голова Севастопольської міськдержадміністрації Валерій САРАТОВ наголосив: «Ми підписали дуже серйозну угоду, там усе дуже серйозно прописано, починаючи, скажімо, від будівництва Будинку Севастополя у Москві, і закінчуючи культурою, освітою, охороною здоров`я».

За його інформацією, також важливе місце у програмі приділене співпраці у сфері економіки, інвестиційній діяльності.