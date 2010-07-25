У Севастополі відзначають День ВМФ Росії

У Севастополі сьогодні відзначають День Військово-Морського флоту Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, в акваторії Севастопольської бухти вже кілька днів стоять вишикувані в парадну лінію кораблі Чорноморського флоту РФ, а також флагманський корабель Військово-Морських сил України „Гетьман Сагайдачний” (УНІАН: 4 липня в параді кораблів ВМС України на День флоту України брав участь великий протичовновий корабель ЧФ РФ „Сметливый”).

На кораблях вже відбувся урочистий підйом Андріївського прапора і прапорів розцвічування. Також з 09.15 до 09.55 в Севастопольській бухті проходив парад кораблів ЧФ РФ.

Командувач ЧФ РФ віце-адмірал Володимир КОРОЛЬОВ здійснив обхід і привітав екіпажі кораблів, у тому числі й екіпаж „Гетьмана Сагайдачного”.

Разом з В.КОРОЛЬОВИМ обхід кораблів на катері здійснили головнокомандувач ВМФ РФ адмірал Володимир ВИСОЦЬКИЙ і командувач ВМС України віце-адмірал Віктор МАКСИМОВ.

О 10-й годині в бухті розпочалося військово-спортивне свято, яке включає в себе проходження деяких кораблів, висадку бронетранспортерів з десантного корабля, театралізовану виставу „33 богатиря” тощо. Військово-спортивне свято відкрили кораблі на підводних крилах „Бора” і „Самумб”, один з яких проніс державний прапор України, прикріплений в носовій частині корабля. Військово-спортивне свято триватиме до 11.20.

На оглядовій трибуні на святі російських військових моряків присутні як гості представники керівництва міста Севастополя і АРК, зокрема, глава кримського уряду Василь ДЖАРТИ, спікер кримського парламенту Володимир КОСТЯНТИНОВ, голова міськадміністрації Севастополя Валерій САРАТОВ, голова міськради Юрій ДОЙНІКОВ, представники командування ВМС України та інші.

Також на святі присутній спікер Держдуми РФ Борис ГРИЗЛОВ, депутати Держдуми, зокрема Костянтин ЗАТУЛІН, Сергій ГРОМОВ, Володимир КОМОЄДОВ, мер Москви Юрій ЛУЖКОВ, посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ, посол з особливих доручень МЗС РФ Олександр БАВИКІН.

Як планується, о 12.00 на площі Нахімова розпочнеться святковий концерт за участі зірок російської естради. Почесне право відкрити його буде надано керівнику російської столиці Юрію ЛУЖКОВУ. О 19.00 на площі Нахімова відбудеться ще один святковий концерт за участю зірок російської естради. Програма святкування передбачає також салют і феєрверк.