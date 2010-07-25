Патріарх Кирил прибув до Києва

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ прибув до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, літак глави Російської православної церкви приземлився близько 16.00 в аеропорту «Бориспіль».

Патріарха Московського зустріли предстоятель Української православної церкви Московського патріархату ВОЛОДИМИР, архієреї УПЦ МП і духівництво Київської єпархії УПЦ МП.

Після прильоту патріарх КИРИЛ відправився в Свято-Успенську Києво-Печерську лавру.

У Києві патріарх Московський пробуде чотири дні.

26 липня, згідно з програмою візиту, патріарх відвідає Софію Київську, очолить засідання Священного синоду РПЦ і відвідає місце будівництва Воскресенського кафедрального собору.

27 липня j 10.00 патріарх КИРИЛ очолить урочистий молебень на Володимирській горі, після якого зустрінеться з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

Також цього дня патріарх КИРИЛ відвідає Іонінській чоловічий монастир

Цього ж дня, j 17.00, глава РПЦ очолить Всенощну на Соборній площі Києво-Печерської Лаври.

28 липня о 09.00 патріарх очолить Божественну літургію на Соборній площі Києво-Печерської Лаври, після якої відвідає виставку "Спадщина святого князя Володимира".

28 липня о 15.30 патріарх КИРИЛ відбуває до Москви.