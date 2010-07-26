Дружина Лозінського намагалася врятувати від конфіскації 5 паркінгів

Голосіївський райсуд Києва визнав недійсними договори купівлі-продажу п`яти автопаркінгів у столиці дружиною екс-депутата БЮТ Віктора Лозінського.

Про це, як пише "Українська правда", повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Як сказано у повідомленні, громадянка "Лозінська С.О з метою уникнення конфіскації відчужила 5 автопаркінгів по вул. Саперно-Слобідській у м. Києві, які належали подружжю на праві спільної сумісної власності".

"За втручання Генпрокуратури визнано недійсними правочини з продажу нерухомого майна направлені на уникнення його конфіскації", - повідомляє ГПУ.

Як відомо, Лозінському інкримінується вбивство 53-річного жителя села Грушки Валерія Олійника.