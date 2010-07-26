Прокуратура забрала від міліції справу щодо стеження за журналістами ТВі

15:36, 26 липня 2010
Політика
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Розглянувши скаргу Княжицького

 Прокуратура Голосіївського району Києва скасувала рішення міліції про відмову в порушенні кримінальної справи щодо стеження за журналістами ТВі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі телеканалу.

Відповідне рішення прокуратура прийняла, розглянувши скаргу директора ТВі Миколи КНЯЖИЦЬКОГО на постанову Голосіївського районного управління міліції в Києві про відмову в порушенні кримінальної справи щодо факту стеження за співробітниками телеканалу ТВі та провівши перевірку.

Прокуратура також повідомила, що відтепер здійснення подальшої перевірки та прийняття рішення доручено співробітнику прокуратури. Відносно ж оперуповноваженого відділу карного розшуку Голосіївського райуправління міліції С.НЕСТЕРЧУКА, який проводив дослідчу перевірку, порушено дисциплінарне провадження за її неналежне проведення, зазначили в прес-службі ТВі.

Як повідомлялося, директор телеканалу ТВі М.КНЯЖИЦЬКИЙ заявляв, що за ним і за його колегами ведеться спостереження невідомими особами.

Наприкінці червня Голосіївське районне управління міліції в Києві відмовилось порушувати кримінальну справу за заявою М.Княжицького щодо встановлення осіб, причетних до здійснення стеження за журналістами та притягнення їх до відповідальності.

 

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