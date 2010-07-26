Міліція відмазала від ДТП нардепа Тимошенко? (фото)

Цього року в День Конституції неподалік від адміністрації президента сталася цікава дорожньо-транспортна пригода: представницький автомобіль "Bentley Continental GT" вартістю понад 1,7 мільйона гривень зіштовхнувся з "Ладою 2110", пише Українська правда.

За кермом "Bentley" перебував народний депутат від Блоку Тимошенко Антон Яценко, який явно був винуватцем дорожньої ситуації: "Лада" здійснювала лівий поворот по головній дорозі, а перед машиною нардепа висів знак "Дати дорогу".

Інспектори ДАІ на місці пригоди опинилися майже одразу, оскільки поруч розташований в`їзд у адміністрацію президента. На очах міліціонерів водій "Лади", після нетривалої розмови з депутатом Яценком, просто... поїхав.

Після того правоохоронці разом з Яценком прискіпливо оглянули подряпини на коштовному бампері "Bentley". А потім співробітники міліції відштовхали машину на тротуар.

"Українська правда", яка була випадковим свідком всієї цієї ситуації, вирішила дізнатися подробиці інциденту. Зокрема, чи склали інспектори ДАІ, які так самовіддано допомагали депутату Тимошенко, протокол ДТП.

Зрештою редакція отримала відповідь на свій запит.

Лист від Департаменту ДАІ був вражаючим. Міліція стверджує, що ніякої дорожньо-транспортної пригоди просто не було!

"У черговій частині управління ДАІ головного управління МВС у місті Києві відсутня інформація про дану дорожньо-транспортну пригоду", - ідеться у листі.

"Опитаний водій автомобіля ВАЗ-21103 Васильєв В.М. категорично заперечив свою причетність до вказаної ДТП, а також наявність у них будь-яких матеріальних збитків або травм", - також сказано в документі.

Керівництво ДАІ стверджує, що інспектори мають право складати протоколи лише у випадку вчинення адміністративного правопорушення.

Однак, що ж сталося в День Конституції на розі Лютеранської й Шовковичної? У ДАІ мають свою версію події.

Виявляється, "працівники полку дорожньо-патрульної служби ДАІ у межах компетенції, надавали практичну допомогу водію автомобіля "Bentley", який через технічну несправність не міг самостійно завести двигун та створював незручності для інших учасників дорожнього руху".

"У даному випадку працівниками Державтоінспекції міста Києва були вжиті заходи щодо звільнення проїзної частини", - зазначили в ДАІ, додавши, що Яценко про ДТП також нічого не казав.

Показово також те, що у листі ДАІ відмовилися повідомити ім`я та прізвища водія "Bentley" та працівників ДАІ, які були на місці події, пославшись на конфіденційність цих даних. Водночас прізвище простого водія "Жигулів" вони чомусь не засекретили.

Антон Яценко не вперше потрапляє в скандальні ситуації. Депутат від БЮТ, якого називають "хрещеним батьком Тендерної палати", нещодавно був побитий міністром економіки Василем Цушком за бажання розставити своїх людей по вертикалі державних закупівель.

Водночас керівництво БЮТ до Яценка ставилося тепло. Так, Олександр Турчинов характеризував його як "молодого вченого".

За документами, автомобіль Яценка належить його дружині, яка не значиться засновником жодної фірми. Сам депутат за своєю офіційною біографією, яку він подавав до Центрвиборчкому, також ніколи не займався бізнесом.

У свою чергу водій "Лади" навідріз відмовився спілкуватися з журналістами. А сам Яценко на місці події дотримувався нинішньої офіційної версії, що машина заглохла, а також обурювався тим, що його фотографують без дозволу.

Загалом у цій ситуації напрошуються два висновки. Або автомобіль Яценка став першим "Bentley" в Україні, який заглохнув на дорозі, або міліція просто "відмазує" депутата від ДТП.