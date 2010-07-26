Відбувся суд над учасником "Гламурних гастролів кремлівського гебіста"

Шевченківський райсуд Києва виніс усне попередження затриманому сьогодні учаснику акції протесту проти візиту патріарха Московського КИРИЛА, активісту ВО «Свобода» Едуарду ІГОЛЬНІКОВУ, визнавши його винним у тому, що він брав участь у легальній і не забороненій судом акції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

“Суддя Шевченківського районного суду міста Києва Оксана РЕТЬМАН винесла абсурдне рішення: визнаючи, що акція була легальною та не заборонена судом, визнала «свободівця» винним та винесла усне попередження”, – йдеться у повідомленні прес-служби.

У ВО «Свободі» уточнили, що суддя розглядала справу за статтею 185 частини 1 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення правил проведення масових акцій), а Е.ІГОЛЬНІКОВА разом ще з сімома побратимами сьогодні затримали працівники МВС за намагання провести театралізовану постановку «Гламурні гастролі кремлівського гебіста».

“Фактично, сьогодні ми спостерігаємо профанацію правосуддя, коли суд визнає винним громадянина, який користується своїми конституційними правами, та, водночас, виносить м’яке рішення у вигляді усного попередження”, – зазначають у ВО «Свободі».

“Очевидно, що суд, як перед тим і правоохоронна система із владою, виконує завдання Кремля і на догоду московському вояжеру, громадянину РФ Владіміру ҐУНДЯЄВУ виносить абсурдні рішення”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН (фоторепортаж), сьогодні близько 9.30 представники МВС затримали восьмеро членів Всеукраїнського об’єднання «Свобода», які намагалися провести театралізовану постановку «Гламурні гастролі кремлівського гебіста» (Володимирський проїзд, на тротуарі біля готелю "Хайят"). Акція була легальною (повідомлення про проведення акції зареєстроване Київською міською держадміністрацією за №28363).

Окрім Е.ІГОЛЬНІКОВА були затримані заступник голови Київської «Свободи» Руслан АНДРІЙКО, керівник Печерської районної організації Олександр АРОНЕЦЬ, голова Подільської районної організації Валентин ЛУНЕЙКО, голова Оболонської організації Вадим КУДОВБЕНКО, Михайло КУБЛІЙ, Вадим ФЕЩЕНКО, Євген КОВАЛЕНКО.

У ВО «Свободі» затримання активістів назвали міліцейською “зачисткою Києва в угоду московському попу. “Міліція затримала всіх, хто був з національною символікою або в національному одязі”, – йшлося у коментарі прес-служби.

“Ще перед початком театралізованої постановки представники МВС заявили, що у жодному випадку, навіть попри наявність офіційного повідомлення про акцію, яке не заборонене судом, не дозволять псувати настрій російському гастролеру”, – підкреслили у ВО.